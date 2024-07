Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris va avea o insemnatate unica pentru 4 sportivi de la handbal. Aceștia au fost desemnați de Comitetele Olimpice naționale sa fie portdrapelul delegațiilor la festivitatea de deschidere. Jocurile Olimpice de la Paris 2024 incep pe 26 iulie. ...

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, potrivit agendei sale publice, afișata pe site-ul Președinției. Totodata, șeful statului va merge și la receptia oferita de presedintele Franței, Emmanuel Macron, cu acest prilej.

- Pentru prima data in istoria Jocurilor Olimpice de vara, ceremonia de deschidere nu va avea loc pe un stadion. Paris 2024 deschide noi abordari prin aducerea sportului in oraș, de-a lungul arterei sale principale: Sena. Vineri vom vedea un spectacol grandios, pus in scena de un regizor artistic onorat…

- Ceremonia de deschidere de la Paris 2024 este la cateva zile distanța. Entuziasmul este in creștere pentru primul eveniment de acest fel desfașurat in afara unui stadion. Sportivii vor defila in barci de-a lungul Senei, transformand capitala Franței intr-o scena grandioasa, potrivit mediafax.

- Forțele de securitate franceze au inceput de joi sa blocheze mari porțiuni din centrul Parisului, in pregatirea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de saptamana viitoare, care va avea loc pe raul Sena, potrivit Le Monde. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, care se va…

- Ultima Șansa pentru Bilete la Jocurile Olimpice de la Paris (24 iulie 2024 – 11 august 2024) Capitala Franței se pregatește sa gazduiasca mult așteptatele Jocuri Olimpice de vara din 2024. Cea de-a 33-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vara va oferi o experiența unica pentru sportivi și spectatori deopotriva.…

- Canotorii Ionela si Marius Cozmiuc, sot si sotie, vor purta drapelul Romaniei la ceremonie de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. Competitia se va desfasura in perioada 26 iulie 11 august 2024. Au coborat din Bucovina pentru a cucerii lumea si pentru a transmite oamenilor pe care i au…

