Immofinanz vrea sa preia controlul S Immo, companie de investiții imobiliare, care a cumparat recent cladirile de birouri Campus 6.2 și Campus 6.3, dezvoltate de suedezii de la Skanska ]n vestul Bucureștiului. Prețul de oferta pe acțiune al S Immo se ridica la 18,04 euro, care corespunde prețului de inchidere al acțiunii la Bursa de Valori din Viena, vineri, 12 martie 2021. In raport, prețul mediu ponderat in volum al acțiunii S Immo din ultimele șase luni de 15,86 euro pe acțiune. Immofinanz AG deține in prezent 19,5 milioane de acțiuni ale S Immo, ceea ce corespunde aproximativ 26,49% din capitalul…