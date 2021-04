Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorul de energie electrica si gaze naturale Restart Energy și-a listat obligatiunile verzi convertibile la Bursa de Valori Bucuresti. Compania are nevoie de finantare pentru a finaliza proiectele de energie verde de 500 MW pregatite pentru urmatorii cinci ani in Romania si tarile vecine. Planurile…

- ”CEC Bank, institutia financiara cu cea mai lunga traditie si cea mai extinsa retea teritoriala din Romania, acorda si in anul 2021 credite prin programul IMM Invest, avand alocat un plafon de garantare de circa 1 miliard de lei”, a informat banca. Programul IMM Invest faciliteaza accesul la finantare al afacerilor mici…

- Suedezii de la Skanska au scos la vanzare prima cladire din proiectul de birouri Equilibrium din nordul Bucureștiului al carui grad de inchiriere ar fi depașit 70%. Potrivit surselor Puterea.ro , deși deocamdata nu exista o oferta ferma pentru cladirea de birouri sunt mai mulți investitori interesați…

- Vicepresedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea anti-COVID (CNCAV), Andrei Baciu, a declarat, marti, ca primele doze de ser produs de Johnson&Johnson vor sosi in Romania, cel mai probabil, in luna aprilie, urmand sa fie livrate in jur de 100.000. El a precizat,…

- Globalworth, cel mai mare proprietar de cladiri de birouri din Romania, a avut in 2020 o valoare totala a portofoliului combinat a ramas neschimbata, la 3 miliarde de euro, iar profitul companiei s-a ridicat la 157 milioane de euro. Compania fondata de Ioannis Papalekas (intre timp retras) s-a concentrat…

- Bucureștiul abunda in platforme industriale, majoritatea dezafectate in anii de dupa 1989. Cele mai multe ajung la investitorii imobiliari care le revand sau le dezvolta. Ultimele tranzacții de pe piața din București au in centru SIF Banat-Crișana, care a cumparat platforma gigant de 540.000 mp a IMGB…

- Compania de logistica Maracana a a incheiat cu MLP Group, in ianuarie 2021, un contract care prevede inchirierea a peste 5.000 metri patrați spații de depozitare. Facilitatea este programata sa fie preluata de noul chiriaș in luna februarie 2021. Tranzacția a fost intermediata de JLL. ”Noul contract…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare a anunțat ca, in luna februarie, Romania asteapta 800.000 de doze de la compania AstraZeneca, iar alte 180.000 de doze de la compania Moderna. In urmatoarele doua saptamani, alte 163.000 de doze vor intra in tara, livrate de la producatorul Pfizer. Medicul…