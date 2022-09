IMMOFINANZ: Scrisoare de intenție pentru vânzarea portofoliului de birouri din Ungaria IMMOFINANZ a semnat o scrisoare de intenție pentru vanzarea proprietaților sale (birouri) din Ungaria catre S IMMO. Aceasta tranzacție are loc printr-o cooperare stransa in cadrul CPI Property Group pentru a realiza efecte de sinergie și poate fi folosita pentru a extinde soluțiile de succes și flexibile de birouri myhive ale IMMOFINANZ la intregul grup. Portofoliul maghiar include șase cladiri din Budapesta, cu o suprafața inchiriabila de aproximativ 124.000 mp. Incheierea tranzacției ar putea avea loc inainte de sfarșitul anului 2022.Strategia de portofoliu IMMOFINANZ prevede continuarea cursului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca parte a strategiei sale de creștere creatoare de valoare, cu accent pe proprietați cu randament ridicat, IMMOFINANZ achiziționeaza 53 de proprietați de retail in Republica Ceha, Polonia, Slovacia și Ungaria de la acționarul sau majoritar CPI Property Group (CPIPG). Portofoliul achiziționat are o…

- Comisia Europeana (CE) a denuntat duminica ”nereguli” si ”carente” in procedurile licitatiilor publice ungare – o proportie ”anormal” de mare a unor oferte unice in aceste contracte si lipsa unui control al conflictelor de interese si a unor proceduri judiciare in cazul unor suspicicuni de frauda. ”Polonia…

- Budapesta a criticat aspru Uniunea Europeana pentru impunerea de sanctiuni Rusiei in urma invadarii Ucrainei, declarand ca nu au reusit sa slabeasca in mod semnificativ Moscova, provocand in acelasi timp o crestere a preturilor alimentelor si energiei. Combinata cu deprecierea forintului la minime record,…

- Gulyas a spus ca guvernul va cere Parlamentului sa aprobe legislatia printr-un proces accelerat, noile legi fiind programate sa intre in vigoare in noiembrie. Parlamentul European a decis joi, intr-un vot simbolic impotriva Guvernului lui Viktor Orban, ca Ungaria nu mai poate fi considerata o democratie…

- Europa se va confrunta cu „riscuri imprevizibile” daca razboiul nu se termina curand in Ucraina, in timp ce continentul va vedea noi valuri de migratie pe langa consecintele directe ale razboiului, a declarat ministrul ungar de externe inaintea unei reuniuni informale a ministrilor de externe din UE…

- Agenția publica maghiara MTI scrie ca guvernul Ungariei nu va mai lansa in urmatorii doi ani noi investiții transfrontaliere – in regiunile locuite de maghiari, printre care și Transilvania – deoarece Budapesta se concentreaza pe finalizarea celor deja incepute. Agenția il citeaza pe primarul din…

- CPI Property Group (CPIPG), unul dintre cei mai mari proprietari imobiliari din Europa, in urma preluarii pachetului majoritar de acțiuni IMMOFINANZ, moment in care a ajuns la un portofoliu de peste 18 miliarde de euro, va furniza serviciile de Asset Management pentru companiile IMMOFINANZ, potrivit…

- Rusia se asteapta sa isi dezvolte relatia „strategica” pe care o are cu Ungaria, in ciuda sanctiunilor adoptate de Uniunea Europeana impotriva Moscovei, a declarat joi seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov. El l-a primit – foarte cordial – pe omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, venit la…