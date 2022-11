IMMOFINANZ, performanțe excelente într-un an dificil: Profit net de 249 milioane de euro IMMOFINANZ a inregistrat rezultate foarte sanatoase in primele trei trimestre ale anului 2022, in ciuda unui mediu dificil: Veniturile din chirii au atins un nivel ridicat de 216,9 milioane de euro, rezultatele gestionarii activelor s-au imbunatațit cu 3,2%, ajungand la 168,4 milioane de euro, iar FFO 1 (Funds from Operations) sustenabil din activitatea de investiții permanente (inclusiv dividendul S IMMO) a crescut cu peste 15%, ajungand la 115,9 milioane de euro. Profitul net a fost egal cu 248,6 milioane de euro. Cu o rata a capitalului propriu de 58,0% și un efect de levier conservator, cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

