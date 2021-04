Immofinanz a vândut 4 clădiri de birouri din Varșovia către Indotek, proprietarul maghiar al mall-ului Promenada Târgu-Mureș Austriecii de la Immofinanz au vandut 4 cladiri de birouri din Varșovia catre maghiarii de la Indotek, care in 2019 au cumparat mall-ul Promenada Targu-Mureș, de la AEW, cu circa 43 de milioane de euro. Cladirile de birouri vandute de Immofinanz au un spațiu total de inchiriere de aproximativ 45.300 mp. Prețul de vanzare se ridica la 72,5 milioane euro, iar tranzacția s-a incheiat astazi. „Dupa ce am cumparat proiectul Warsaw Spire, devenit myhive, procesul de concentrare a portofoliului nostru de birouri de investiții permanente din Varșovia pe marca noastra de birouri myhive se afla intr-un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

