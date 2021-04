Immofinanz a înregistrat pierderi de aproape 166 de milioane de euro în 2020 „Pandemia si sprijinul aferent pentru chiriasii nostri, plus efectele negative legate de criza, fara indoiala, reflectate in rezultatul grupului nostrum, dar rata de ocupare a ramas neschimbata la 96% si FFO 1, ca indicator pentru puterea de castig operational, chiar a crescut usor. La sfarsitul anului, aveam peste un miliard de euro din fonduri lichide. Aceasta este o baza foarte puternica – pentru a gestiona mediul de criza in curs, precum si faza de recuperare si crestere post-criza. In acest sens, am inchis cu succes exercitiul financiar 2020, dintr-o pozitie de forta ”, a declarat directorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

