IMM-urile vor sa gestioneze un fond prin care sa faca bancabile micile intreprinderi IMM-urile vor crearea unui fond de investitii de tip capital de risc prin care micile intreprinderi nebancabile sa fie ajutate astfel incat acestea sa poata accesa credite bancare. Programul ar urma ca aiba un capital de 205 milioane de euro.



"Prin programul EQUITY propunem crearea unui fond de investitii de tip capital de risc prin care sa se asigure accesul la lichiditati a IMM-urilor, respectiv a start-up-urilor inovative. Astfel IMM-urile nebancabile dupa interventia Fondului vor reusi sa intruneasca conditiile de acces la credite", spun reprezentantii CNIPMMR.



Acestia… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Nivelul de dezvoltare al sectorului IMM din Romania este inferior nivelului european. Cu circa 30 IMM-uri la 1.000 de locuitori, Romania se situeaza pe ultimul loc in Europa, unde media este de circa 60‰. Impactul COVID-9 a afectat puternic si acest sector, in luna ianuarie 2020 fiind inmatriculate…

- Leul s-a depreciat, luni, cu 0,07 bani fata de euro (0,01%), moneda europeana atingand un nou maxim istoric, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,8838 lei/euro. BNR a cotat vineri euro la 4,8831 de lei. Pe piata interbancara, moneda…

- Guvernul ia in calcul sa reintroduca restrictii de circulatie incepand cu ora 22.00, si nu cu ora 23.00, asa cum sunt in prezent. De asemenea, ar putea fi reintrodusa declaratia pe proprie raspundere. Discutia este in contextul in care numarul de infectari cu noul coronavirus este in crestere.…

- Premierul Florin Citu a anuntat in legatura cu proiectul care interzice cumul pensiei cu salariul ca va fi pus in dezbatere publica astazi sau maine, precizand ca este exagerata ideea cum ca ar fi criza intr-un domeniu daca nu vor mai fi pastrati oamenii iesiti la pensie. Citu a fost…

- PSD intentioneaza sa depuna in aceasta saptamana la Senat o motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui. Anuntul a fost facut luni de liderul PSD, Marcel Ciolacu. "Am luat hotararea sa depune saptamana asta, la Senat, motiunea impotriva ministrului Nasui, asa cum am anuntat.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) lanseaza luni in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema "100 de ani de la nasterea Mitropolitului Bartolomeu Anania". Potrivit unui comunicat al bancii centrale, aversul monedei reda imaginea Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, inscriptia in…

- Comisia Europeana a prelungit pana la 31 decembrie 2021 si a extins Cadrul Temporar al ajutoarelor de stat, pentru a sustine economiile europene, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), institutie…

- Comisia Europeana a prelungit pana la 31 decembrie 2021 si a extins Cadrul Temporar al ajutoarelor de stat, pentru a sustine economiile europene, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), institutie…