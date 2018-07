Stiri pe aceeasi tema

- O comuna din Alba deține recordul absolut la investiții din bani europeni. Proiectele implementate fac viața din Ciugud chiar mai buna decat la oraș. Localnicii au internet wireless gratuit, piste de biciclete si toate utilitatile. Drumurile, chiar si cele agricole, sunt asfaltate.

- Vineri, 15 iunie a.c. a fost publicat Ghidul Solicitantului pentru proiecte nefinalizate – „Ambulatorii si Unitati de primiri urgente”, proiecte finantate prin Programul Operational Regional Potrivit unui comunicat de presa emis de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, „apelurile…

- O retea de piste de biciclete care va ajunge pana la Castelul Corvinilor, mai multe zone pietonale si transport ecologic sunt planuite de primarie in cele trei proiecte care vor fi depuse la ADR Vest.

- Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare din Camera Deputaților a dat un raport favorabil proiectului de Lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii. FSDI are ca scop atat dezvoltarea si finantarea din fonduri proprii si din fonduri atrase, de proiecte de investitii…

- Romania are nevoie de adoptarea unei noi legi care sa transforme actualele fonduri de investiții, astfel incat acestea sa poata face plasamente in domenii variate, sub supravegherea autoritați in domeniu, reiese dintr-un comunicat al Organizației Profesioniștilor din Piața de Capital (OPPC).

- Doar doua fonduri deschise de investitii din Romania au reusit sa depaseasca evolutia de ansamblu a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) in deceniul care a inclus si prabusirea pietelor din 2008. Evolutia este in linie cu tendinta inregistrata pe marile...

- Cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive de la noi din tara se afla la Apahida, in județul Cluj. Este o afacere de familie infiintata in urma cu 27 de ani si care face azi vanzari de peste 20 de milioane de euro. Cum a trecut afacerea sotilor Arnella si Cristi Nechita…

- Peste 10 milioane de lei vor fi investite de un oras din Romania in amenajarea a doua noi parcuri. Municipalitatea intentioneaza sa finanteze lucrarile din fonduri europene atrase prin Zona Metropolitana.