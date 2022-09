Stiri pe aceeasi tema

- Opt tari ale Uniunii Europene, care se invecineaza cu Marea Baltica, au convenit sa mareasca de sapte ori capacitatea de producere a energiei eoliene offshore, pana in 2030, pentru a reduce dependenta de energia rusa, a declarat marti premierul danez, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- O noua explozie a unei mine pe litoralul Marii Negre, aproape de tara noastra, in regiunea Odessa. In urma deflagratiei, 3 oameni au murit si alti doi au fost raniti. Pericolul ramane urias si in jurul centralei nucleare Zaporojie, unde obuzele au continuat sa cada peste weekend. Romania si alte 41…

- Explozia prețurilor la energia electrica nu a fost provocata de criza de energie, ci de o reglementare a Uniunii Europene, speculata dupa pandemie de toți actorii din piața. Astfel, UE a stabilit prețul marginal, adica prețul maxim de pe piața va fi cel pe care il folosesc toți producatorii, furnizorii…

- Comisia Europeana a estimat marti ca Produsul Intern Brut al Uniunii Europene va scadea cu 0,6- - 1- in cazul in care Rusia va opri complet furnizarea de gaze in Uniunea Europeana si statele membre nu actioneaza inainte sa se intample asta, asa cum a cerut Bruxelles-ul miercuri, relateaza agentia EFE.…

- Letonia va primi 63 de milioane de euro de la Comisia Europeana pentru a intari protectia frontierei cu Belarusul, transmite dpa. Ministerul de interne de la Riga a anuntat ca ajutorul financiar va fi folosit pentru paza frontierei externe a Uniunii Europene cu ajutorul unor mijloace moderne de supraveghere.…

- Aceasta schimbare este consecinta cresterii surprinzatoare a PIB in primul trimestru al anului, la 5,2%. Pentru 2023, insa, estimarile sunt revizuite in scadere, la 2,9%, date fiind perspectivele de incetinire a cresterii economice atat la nivel mondial, precum si in UE. “Datorita acestui prim trimestru…

- Guvernul a reusit sa mentina ”statistica” cresterii economice ”in cea mai mica banda de fluctuatie posibila”, a afirmat, vineri, premierul Nicolae Ciuca, care a adaugat ca pastrarea cotei unice de impozitare, incurajarea investitiilor si a mediului de afaceri sunt „vitale” pentru pastrarea acestui trend…

- O disputa cu privire la modalitatea de protejare a gospodariilor sarace fata de noile politici ale Uniunii Europene destinata sa puna un pret asupra poluarii risca sa impiedice tarile membre sa ajunga marti la un acord cu privire la un set de noi masuri verzi, transmite Reuters.