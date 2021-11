Stiri pe aceeasi tema

- Un deces cauzat de Covid, inregistrat la categoria de varsta 10 19 ani.Dintre cele 261 decese, unul a fost inregistrat la categoria de varsta 10 19 ani, unul la categoria de varsta 20 29 ani, 3 la categoria de varsta 30 39 ani, 7 la categoria de varsta 40 49 ani, 21 la categoria de varsta 50 59 ani,…

- USR are propria propunere de premier, in cazul in care liberalii nu vor avea una. Președintele gruparii, Dacian Cioloș, este cel care și-ar asuma guvernarea, dar vine și cu un pachet de masuri de guvernare. „In absența unor propuneri clare, concrete cu partenerii noștri de guvernare suntem gata sa venim…

- Spitalele Witting și Sf. Ștefan din București vor primi pacienți COVID, a anunțat joi ministrul interimar al Sanatații Cseke Attila, la Digi24. Sf. Ștefan va primi avizele necesare vineri, iar pentru Witting au fost demarate procedurile necesare cu Ministerul Transporturilor, a precizat ministrul,…

- Dan Vilceanu a fost intrebat, luni seara, ce masuri poate lua Guvernul pentru reducerea inflatiei, avand in vedere ca Romania are cea mai mare inflatie din Europa si a afirmat: ”Ne uitam atent la fenomenul asta, este un fenomen pe care-l vedem in toata lumea, in general provocat de aceste cresteri la…

- Guvern: Masuri pentru stimularea angajarii beneficiarilor de ajutor social și pentru reducerea șomajului in randul tinerilor Guvernul a majorat de la 25 de ani la 30 de ani varsta maxima a categoriei tinerilor care nu au un loc de munca, nu sunt inscrisi intr-un program de invatamant si nu urmeaza un…

- Romania a avut a zecea cea mai mica rata a somajului in randul tinerilor dintre statele membre ale Uniunii Europene in anul 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistica.

- Romania a avut a zecea cea mai mica rata a somajului in randul tinerilor dintre statele membre ale Uniunii Europene in anul 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistica. Astfel, circa 5,2% dintre tinerii romani cu varsta cuprinsa intre 15 si 34 de ani nu aveau un loc…

- Asociația Furnizorilor de Energie din Romania – AFEER propune, intr-o scrisoare adresata autoritaților, o serie de masuri pentru reducerea facturilor la energie, una dintre masuri fiind reducerea sau scutirea...