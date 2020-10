Programul IMM Leasing va debuta in aceasta saptamana, in timp ce IMM Factor va incepe, cel mai probabil, la 1 noiembrie, a anuntat, marti, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), Dumitru Nancu.



"Saptamana aceasta debuteaza IMM Leasing, un program pe care Fondul National de Garantare il are in Planul national de investitii si lansare economica. Un program care este asteptat de catre toti intreprinzatorii. Se acorda un leasing in valoare de maxim 5 milioane de lei pe o perioada de sase ani, cu avans zero si…