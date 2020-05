Stiri pe aceeasi tema

- Peste 37.000 de antreprenori s-ai inscris pe platforma IMM Invest, in trei zile de la lansare. Cum se pot obține credite garantate de stat pentru afaceri Programul IMM Invest Romania se deruleaza in parametri normali, iar in a treia zi de la deschiderea sesiunii de inscriere, in aplicatia programului…

- Peste 2.600 de aplicanti se inscrisesera marti in portalul Programului IMM Invest Romania, cel mai mare program dedicat IMM-urilor din ultimii 30 de ani, in doar o jumatate de ora de la lansarea acestuia. De asemenea, peste 6.200 de utilizatori erau inregistrati in diferite etape de inscriere…

- Peste 2.500 de antreprenori au depus cereri pentru credite garantate de stat pe platforma IMM Invest, in prima ora de la lansare. Ce fonduri sunt disponibile Platforma imminvest.ro este live, iar in prima ora au fost depuse peste 2.500 de cereri de catre IMM-urile care au dorit sa se inscrie in program,…

- ​Vechea pagina de înscriere la programul IMM Invest România, imminvest.ro, operata de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM, avea, vineri seara, un link prin care trimitea firmele sa se înscrie în programul de creditare pe portalul aici.gov.ro, fara însa…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) deschide vineri, la ora 10:00, aplicatia Programului IMM Invest Romania, care va permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza sa isi asigure lichiditatile pentru derularea activitatii curente sau pentru…

- Firmele din categoria IMM și microintreprinderi vor putea sa se inscrie online in Programul guvernamental IMM INVEST ROMANIA, ce le ofera acces la credite cu dobanzi suportate temporar de stat. Inscrierile pe portalul online dedicate vor fi posibile de vineri, 17 aprilie, ora 10.00, AICI. Fondul Național…