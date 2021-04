Stiri pe aceeasi tema

- Normele de aplicare a programului IMM Invest 2021 și a subprogramului Agro IMM Invest, prin care firmele romanești vor putea obține credite bancare garantate de stat au fost publicate in Monitorul Oficial. Prin HG 422/2021 fermierii vor putea primi in plus și o subvenție de 10% din valoarea creditului…

- Legea a fost publicata in Monitorul Oficial, iar producatorii din domeniu spun ca dupa elaborarea și aprobarea nornmelor de aplicare va deveni instrumentul cel mai eficient pentru a asigura informarea corecta a consumatorilor. Legea suplimentelor alimentare, aflata in lucru la Parlament din 2017 și…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind reducerea cheltuielilor structurale, care prevede, printre altele, eliminarea sporului de COVID de 30% acordat personalului din Prefecturi si mentinerea valorii punctului de pensie la 1.442 de lei in 2021, a anuntat, joi, premierul Florin Citu. "A fost…

- In opinia sa, industria HoReCa nu a mai trecut prin aceasta situatie de 50 de ani de cand exista ea. "Pierderi constatate pana acum sunt de peste 7 miliarde euro la nivel de industrie hoteliera si HoReCa, deci restaurante si hoteluri, plus anexele lor, vorbim de 7 miliarde euro care erau sumele incasate…

- Medicii, asistentii si registratorii medicali implicati in campania de vaccinare anti COVID 19 vor fi platiti cu pana la 90 de lei pe oraOrdinul nr. 73 83 2021 pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 4 alin. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3 2021 privind unele masuri pentru recrutarea…

- "Salariul minim va fi indexat" Foto arhiva Salariul minim va fi indexat miercuri, în sedinta de Guvern, cu 3,1%, iar pensiile vor fi majorate în acest an cel putin cu rata inflatiei, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi 24. "Salariul minim…