- Un numar de 13.453 de IMM-uri s-au inscris in portalul IMM Invest pana la data de 31 mai, solicitand 17.000 de credite, din care 13.967 sunt aferente programului Invest, cu o valoare a finantarii de aproximativ 16 miliarde de lei, iar in cadrul subprogramului Agro sunt cerinte pentru 2.849 de credite,…

- Un numar de circa 5.000 garantii au fost acordate de la operationalizarea programului Noua casa, la sfarsitul lui martie 2021, si pana in prezent, cu o valoare de aproximativ 646 mil. lei, care sustin credite de circa 1,26 mld. lei. Guvernul a decis sa aloce un plafon de garantare de 1,5 mld. lei in…

- Plafoanele de garantare ale programelor guvernamentale aferente anului 2021 au fost angajate in proportie de 7% pana la 43%, in primele 13 zile de la lansare, a anuntat Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM).

- Romania are nevoie de o Banca Nationala de Dezvoltare, care "sa puna cap la cap zona de garantii de exporturi", sa preia zona de garantii si instrumente pe care Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a performat in ultima vreme, precum si zona de contragarantare, considera Dragos…

- Banca Comerciala Romana si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri organizeaza miercuri un eveniment online in care vor fi prezentate noutatile programului IMM Invest in 2021 si rezultatele obtinute anul trecut. In cadrul intalnirii, echipa BCR va prezenta rezultatele…

- ​Programul de finanțare banara cu garanții de stat IMM Invest 2021 este deschis pentru aplicații, iar firmele mici și mijlocii din agricultura pot opta pentru noul subprogram Agro IMM Invest în aceeași platforma online, spune, marți, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM. Citește…

- ​Mai dureaza puțin pâna la deschiderea programului IMM Leasing Echipamente și Utilaje 2021: luni, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a anunțat perioada în care operatorii de leasing se pot înscrie în program. Citește mai departe și comenteaza…