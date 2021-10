Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a trimis peste 38 de tone de sarma ghimpata in Lituania, tara baltica din UE care s-a confruntat cu mii de treceri ilegale ale frontierei din tara vecina Belarus, relateaza dpa potrivit Agerpres. Livrarea de "ajutor umanitar" este menita sa ajute Lituania sa asigure securitatea frontierei…

- Lituania se confrunta cu un flux de migranti "inspaimantator" provenind din Belarus, a declarat joi premierul Ingrida Simonyte, in contextul in care guvernul sau intentioneaza sa construiasca un zid la frontiera pentru a stopa acest fenomen, relateaza AFP.

- Lituania a inceput vineri ridicarea unei bariere de 550 km din sarma ghimpata la frontiera cu Belarus, acuzand autoritatile de la Minsk ca aduc pe calea aerului migranti din strainatate pentru a-i trimite ilegal in Uniunea Europeana, relateaza Reuters.

- Autoritațile lituaniene au inceput sa ridice un gard din sarma ghimpata de-a lungul frontierei cu Belarusul pentru a opri fluxul de migranți ilegali. 15 milioane de euro au fost alocati deja pentru acest proiect.