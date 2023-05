Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie avertizeaza China in legatura cu orice intimidare a persoanelor straine de pe teritoriul regatului. Guvernul de la Londra este ingrijorat in legatura cu posibila existenta a unor posturi de poliție chinezești in Marea Britanie.

- Președintele SUA, Joe Biden, s-a intalnit miercuri la Belfast cu premierul britanic Rishi Sunak, in cadrul unei vizite menite sa marcheze cea de-a 25-a aniversare a acordului de pace incheiat in 1998 in Irlanda de Nord și sa sublinieze „dorința puternica” a lui Biden de a crește investițiile americane…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak se va intalni cu Joe Biden in Irlanda de Nord saptamana viitoare, cand presedintele SUA va participa la evenimente care marcheaza cea de-a 25-a aniversare a acordului de pace din Vinerea Mare, relateaza Reuters. Dupa ce au ajutat la negocierea acordului din 1998,…

- Soțul fostei lidere scotiene Nicola Sturgeon, Peter Murrell, a fost eliberat miercuri seara fara a fi pus sub acuzare, asteptand continuarea anchetei asupra finantelor partidului lor, Scottish National Party (SNP), a anuntat politia, transmite AFP. Peter Murrell, 58 de ani, care a fost arestat in cursul…

- Guvernul canadian a anuntat noi masuri menite sa faciliteze demersurile de imigrare a cetatenilor turci si sirieni in Canada, la o luna dupa seismul devastator care s-a soldat cu peste 50.000 de morti in cele doua tari, informeaza AFP. „Cetatenii turci si sirieni vor putea sa continue sa studieze, sa…

- Nicoale Ciuca a avut, joi, o intalnire cu conducerea celui mai important producator de ingrasaminte pentru agricultura din Romania, Azomures. Premierul a declarat ca „reluarea productiei de ingrasaminte chimice este o prioritate pentru agricultura si securitatea alimentara a tarii noastre, mai ales…

- Reuniți luni la Londra, premierul britanic Rishi Sunak și președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen au ajuns la un acord vizand incetarea diferendului ramas in suspensie dupa plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana in legatura cu controalele post-Brexit in Irlanda de Nord. In declarațiile…

- Prețul cepei a crescut alarmant de mult, influențand și prețul celorlalte alimente de baza. Creșterea prețului a determinat mai multe țari sa ia masuri pentru a-și asigura necesarul. Din cauza prețului mult prea mare, in unele țari, ceapa a ajuns sa fie considerata un produs de lux.Prețul cepei a determinat…