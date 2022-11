Imigraţia ilegală | Cozi lungi la graniţa dintre Italia şi Franţa La granita dintre Italia si Franta s-au format cozi lungi, dupa ce Franta a intensificat controalele, pe fondul unei dispute diplomatice intre Paris si Roma privind imigratia ilegala, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE…

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a avut o intrevedere cu omologul sau Francez, Emmanuel Macron, in care cei doi au discutat despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Liderul de la Paris a dat asigurari ca sprijina țara noastra in acest demers, transmite președintele Romaniei. Fii la curent…

- Marea Britanie și Franța se afla in fazele finale inainte de a conveni asupra unui nou acord privind reducerea numarului de migranți care traverseaza ilegal Canalul Manecii, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului Rishi Sunak, informeaza Reuters, citata de Rador. Fii la curent…

- Jordan Bardella, ales sambata, la Paris, presedintele principalului partid de extrema dreapta din Franta, Reuniunea Nationala (RN, fostul Front National - n.r.), in locul Marinei Le Pen, a promis sa mentina unita formatiunea si sa dea continuitate principiilor ultranationaliste promovate de fosta…

- Teroristul francez de origine marocana Salah Abdeslam, unicul supravietuitor al atentatelor jihadiste din 13 noiembrie 2015 din Paris, s-a casatorit religios in vara in inchisoare, insa fara cununie civila, cu o femeie pe care i-a ales-o tatal sau, transmite EFE, potrivit Agerpres. Fii la…

- "Pentru rezista si a asigura siguranța civililor, avem nevoie de arme impotriva atacurilor din aer. Italia produce sisteme de aparare antiaeriana impreuna cu Franța, Germania. Speram ca ne pot ajuta", a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, conform anews.com.tr Fii la curent…

- Giorgia Meloni, liderul formatiunii de dreapta Fratii Italiei si potential prim-ministru, a respins vehement, vineri, afirmatiile unui secretar de stat din Franta care a declarat ca Administratia de la Paris vrea sa colaboreze cu Roma, dar va monitoriza respectarea "libertatilor", scrie Mediafax.…

- Aproximativ 100.000 de rusi au trecut granita saptamana trecuta in Kazahstan, informeaza un oficial al guvernului kazah, scrie CNN, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O tanara, arestata saptamana trecuta in departamentul francez Val-d'Oise, a fost pusa sub acuzare luni, la Paris si plasata in arest preventiv, suspecta fiind ca ar fi planificat un atac, a declarat o sursa judiciara. In telefonul si la domiciliul femeii au fost descoperite documente privind fabricarea…