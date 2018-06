Imigraţia, factorul care adânceşte prăpastia demografică între estul şi vestul Europei Prapastia demografica s-a adancit in Europa dupa prabusirea Cortinei de Fier, fostele tari din Est pierzand pana la un sfert din populatie, in timp ce soldul este accentuat pozitiv in Vest, potrivit unui studiu austriac dat publicitatii vineri, care subliniaza impactul determinat al imigratiei, informeaza AFP. "In timp ce ratele de fertilitate din estul Europei nu se deosebesc in mod net de cele din Vest, miscarile de populatii sunt cele care impart continentul in doua", subliniaza Tomas Sobotka, cercetator la Academia de Stiinte a Austriei (OAW) care a coordonat acest studiu. In timp ce populatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

