- Preotul ucis avea 60 de ani.Trupul sau a fost gasit la Saint-Laurent-sur-Sevre, in regiunea Vendee, din vestul Frantei.Anunțul a fost facut de ministrul de Interne, Gerald Darmanin, care a precizat ca se va deplasa la fața locului.”Intregul meu sprijin pentru catolicii din tara noastra dupa asasinarea…

- Olivier Dubois, jurnalist francez care a fost rapit de jihadiști in Mali, a aparut intr-o filmare in care cerea ajutor oficialilor. Ministrul de Externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a confirmat, duminica, faptul ca un jurnalist francez care a disparut luna trecuta in orasul Gao, din nordul Mali,…

