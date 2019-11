Imigranții care au speriat Europa dupa intrarea in UE se intorc acasa. Deficitul de angajați a majorat salariile in țara de origine Mai multi muncitori polonezi s-au intors acasa decat au plecat in strainatate anul trecut, o premiera pentru Polonia in ultimul deceniu, ca urmare a ingrijorarilor provocate de Brexit, dar si a dinamismului pietei muncii din Polonia care a dus la cresterea rapida a salariilor, transmite Bloomberg. Potrivit datelor oficiale publicate de Institutul naţional de statistică de la Varşovia, numărul cetăţenilor polonezi care trăiesc peste…