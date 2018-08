Stiri pe aceeasi tema

- Un migrant a fost victima unor insulte xenofobe si apoi batut de trei persoane la Wismar (landul Mecklenburg - Pomerania Inferioara) miercuri seara, un atac ce a avut loc in timp ce tara este zguduita de manifestatii ale extremei-drepte in fosta Germanie de Est impotriva strainilor, relateaza joi France…

- Un nou protest are loc, in aceasta seara, la Cluj-Napoca. Locul de intalnire al protestatarilor este Piața Unirii. Pe pagina de Facebook a evenimentului, susțin cei de la Umbrela Anticorupție, manifestarea se va termina la ora 03:00, duminica dimineața. Ora de intalnire, 19:00 ca de obicei. Clujenii…

- Cel puțin 90 de persoane au fost spitalizate in doar trei zile dupa ce au fost ințepate de meduze pe o plaja din Germania, in urma creșterii numarului acestor creaturi marine in marile Europei, informeaza postul BBC, conform mediafax. Cotidianul local Ostsee a anunțat ca ”zeci de mii” de meduze…

- Politistii si procurorii DIICOT au facut sase perchezitii domiciliare, miercuri, la domiciliile unor presupusi traficanti de persoane care ar fi exploatat, timp de patru ani, tinere din Romania ce se prostituau in Germania, Spania si Italia, cazul fiind in lucru in cooperare cu autoritatile celor trei…

- O membra a unei grupari neonaziste din Germania a fost condamnata miercuri la inchisoare pe viata fiind acuzata ca a participat la uciderea a zece persoane in timpul unei campanii de violenta rasiala care s-a desfasurat intre 2000 si 2007, informeaza Reuters, citat de Mediafax.Beate Zschaepe, in varsta…

- Sute de persoane au protestat sambata impotriva partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) in orasul Augsburg, in sudul Germaniei, unde are loc un congres de doua zile al formatiunii...