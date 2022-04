„Îmi vine să plâng”: Navratilova, după excluderea tenismenilor ruși și belaruși de la Wimbledon Fosta mare jucatoare Martina Navratilova le ia aparararea tenismenilor din Rusia și Belarus, care au fost excluși de la Wimbledon. Ea nu este de acord cu decizia luata de organizatorii turneului britanic. „Sunt dezamagita, imi vine sa plang. Suspendarea este o greșeala. Simpatizez cu adevarat cu intregul popor ucrainean, dar acest pas este complet inutil. Este o decizie greșita. Se intampla atat de multe lucruri rele in lume in tot acest timp, iar aceasta decizie nu va face pe nimeni sa se simta mai bine. Mulți jucatori din Rusia și Belarus s-au pronunțat impotriva razboiului, iar acum ei pot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

