Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a suferit foarte mult dupa divorțul parinților ei și nu a ezitat sa spuna asta. Acum, vedeta a dezvaluit motivul pentru care aceștia nu și-au mai vorbit deloc, dupa desparțire. Se pare ca fostul premier a fost cel care a luat aceasta decizie. „In continuare, desparțirea parinților mei ma…

- Oana Roman este pregatita sa-și refaca viața amoroasa cu un nou iubit dupa ce ea și Marius Elisei au divorțat? Aceasta este intrebarea ce le-a venit in minte miilor de fani ai vedetei de la Antena Stars in urma unui gest controversat. Iata prin ce detaliu și-a pus fiica lui Petre Roman admiratorii de…

- Oana Roman (44 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, dupa șapte ani de mariaj. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Recent, vedeta de televiziune a dezvaluit care este relația dintre ea și fostul ei soț acum. In ce relații sunt Oana…

- Este zi mare astazi pentru Oana Roman, care a implinit 45 de ani. Vedeta de la Antena Stars și-a aniversat ziua de naștere in Egipt, acolo unde se ala in vacanța. In plus, prietena ei, Vica Blochina, și-a dorit ca Oana Roman sa se bucure din plin de aceasta zi, astfel ca i-a facut un cadou special.

- Oana și Catinca Roman au decis sa o duca pe Mioara Roman, mama lor, intr-un centru de recuperare. Condițiile de acolo sunt de cinci stele, dupa cum a precizat Oana Roman, mama are parte de toata atenția. Catinca Roman a dezvaluit cum se simte acolo cea care i-a dat viața.Mioara Roman e de mai multe…

- Oana Roman și fiica sa, Isa, se pregatesc sa plece intr-o noua vacanța ''ca fetele''. Vedeta de la Antena Stars le-a povestit fanilor ca micuța ei și-a dorit enorm ca și tatal sau sa le insoțeasca in vacanța, insa, din pacate, Marius Elisei a refuzat invitația fiicei sale.

- Oana Roman și mama ei au locuit impreuna in ultimii ani, mai ales ca Mioara Roman a avut mare nevoie de tot sprijinul fetei ei, dupa ce probleme de sanatate s-au agravat. Acum vedeta de la Antena Stars a luat o decizie importanta, iar acestea se vor separa pentru o perioada.

- Satula pana peste masura de criticile celor din mediul online, Oana Roman a pus piciorul in prag. A slabit sau nu vedeta? Fiica lui Petre Roman a facut proba centimetrului in direct, la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars!