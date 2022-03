Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu trece prin momente dificile cu fiica sa, la aproape o saptamana de cand și-a organizat ziua de naștere. Vedeta a ajuns cu Sofia la spital, iar medicii au decis sa o opereze. Iata cu ce probleme de sanatate se confrunta micuța.

- Bianca Dragușanu și-a alarmat marea comunitate din mediul online, asta imediat dupa ce le-a pvestit ca fiica ei se afla in aceste momente la spital, pe mainile medicilor. Iata ce a pațit micuța Sofia, dar și care este motivul pentru care vedeta a ales sa o opereze!

- Andreea Mantea a rabufnit recent pe rețelele de socializare, unde se bucura de o marea comunitate! Fara a ezita, vedeta și-a expus problemele in fața fanilor și de asemenea a transmis un mesaj dur haterilor! Iata ce dificultați intampina de data aceasta!

- La nici o saptamana dupa ce a anunțat ca și-a topit acidul hialuronic din buze, Bianca Dragușanu a anunțat ca a inceput reinjectarea lor. Diva nu eera mulțumita de felul in care aratau buzele ei inainte, comparandu-le cu niște crenvuști, dar acum se arata incantata de rezultate.

- Bogdan Mocanu radia de fericire in urma cu cateva saptamani, asta fiindca casa lui este din ce in ce mai aproape sa fie gata. Ei bine insa, astazi a avut parte de o surpriza cu adevarat neplacuta cand a mers la fața locului. Cu ce probleme se confrunta cantarețul, dar și ce mesaj dur le-a transmis muncitorilor…

- Marisa Paloma traverseaza o perioada dificila! Vedeta a devenit mama in urma cu aproximativ doua luni, iar de atunci radiaza de fericire, insa totodata se confrunta și cu probleme in creșterea micuței sale. Ce a pațit frumoasa bruneta in miez de noapte cu fiica ei!

- Andreea Ibacka radiaza de fericire, asta pentru ca au trecut 3 luni de cand adus pe lume cel de-al doilea copil, iar viața ei s-a schimbat radical. Ei bine, recent frumoasa blondina le-a marturisit ca viața de mamica nu este una tocmai ușoara.