- Tot mai mulți bistrițeni se plang ca facturile la Electrica le sosesc cumulat pe cateva luni. Valorile sunt mari, iar unii nu au de unde plati toata suma. Șeful Protecției Consumatorilor BN, Stelian Dolha, a declarat pentru Bistrițeanul.ro ca ”I-am sancționat de mai multe ori! Ce ar trebui sa faca bistrițenii…

- Dani Mocanu urma sa lanseze un proiect muzical la care a lucrat in ultima perioada, insa cantarețul și-a informat urmaritorii ca in prezent ii este imposibil sa faca acest lucru, din cauza starii de sanatate. Cu ce se confrunta in prezent manelistul.

- Dani Mocanu se confrunta cu mai multe probleme de sanatate, astfel ca a fost nevoit sa-și anuleze planurile in urmatoarea perioada. Manelistul urma sa filmeze un videoclip pentru o piesa, dar starea actuala nu ii permite sa o faca.

- Un roman s-a trezit ca are de platit nu mai puțin de 27.000 de lei, factura de curent la Electrica Furnizare pe un an intreg. Romanii care au inceput sa primeasca facturile la energie electrica au avut parte de un adevarat șoc. Este și cazul unui barbat are de platit peste 27 de mii de lei, dupa ce…

- Ana Morodan este implicata intr-un scandal de zile mari, dupa ce a fost oprita in trafic de polițiștii din Capitala, vedeta conducand fara permis de conducere și sub influența unor anumite substanțe. Ce mesaj a postat pe rețelele sociale. Ce le-a transmis urmaritorilor sai fideli. Ana Morodan le cere…

- Theo Rose mai are doar cateva luni pana cand va deveni mama pentru prima data, iar artista s-a conversat fanilor și le-a dezvaluit cu ce probleme se confrunta in cea de-a șasea luna. Cantareața trece prin cea mai frumoasa perioada a vieții ei și impartașește fiecare moment cu urmaritorii de pe contul…

- Recent, pe rețelele personale de socializare, Tzanca Uraganu a transmis un mesaj tranșant pentru cei care il urmaresc, dar nu il apreciaza. Celebrul cantareț de manele a fost sincer cu fanii lui și a spus exact ce il deranjeaza. Iata ce a scris artistul pe rețelele personale de socializare!

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) anunta, marti seara, ca Microsoft Outlook a fost inundat de spam din cauza unei probleme a filtrelor de e-mailuri. Problema nu este noua, ea a mai fost semnalata inca din noiembrie 2021. "Conform mai multor utilizatori ai Outlook, casutele de e-mail…