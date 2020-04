Stiri pe aceeasi tema

- Iata integral interviul acordat de Nicolae Stanciu pentru site-ul oficial al FRF: – Cum e traita pandemia in Cehia? – Cred ca in acest moment sunt aproape de doua ori mai multe cazuri aici decat in Romania. Dar oamenii nu stau in izolare, supermarketurile sunt pline de oameni, pe strada…

- Aflat in izolare in Cehia, acolo unde evolueaza pentru Slavia Praga, Nicolae Stanciu profita invete limba ceha. Mijlocasul de 26 de ani spune ca aceasta perioada este o lectie pentru noi toti din care trebuie sa invatam sa pretuim lucrurile care conteaza cu adevarat.

- Cu o zi inainte sa implineasca 21 de ani, Tudor Baluta se afla la autoizolare alaturi de familia sa. Mijlocasul lui Ado Den Haag a parasit Olanda in urma cu 11 zile si in prezent reinvata acasa importanta lucrurilor mici.

- Alexandru Dinu Ivanescu, fotbalist crescut de Universitatea Craiova, evolueaza din februarie 2019 la Pandurii Targu Jiu . Mijlocasul de 20 de ani a bifat 590 de minute in turul campionatului, dar nu a reusit sa marcheze. El spera ca in partea a doua a campionatului de la Liga a II-a sa evolueze mai…

- Nicolae Stanciu (27 de ani) a reușit o „dubla” in amicalul de azi dintre Slavia Praga și Ceske Budejovice, incheiat 3-3. Campionatul Cehiei se va relua abia in al doilea week-end din februarie, dar Nicolae Stanciu e deja in mare forma. Mijlocașul naționalei a inscris de doua ori in amicalul cu Ceske…

- Slavia Praga, echipa la care joaca romanii Nicolae Stanciu si Alexandru Baluta, ar putea avea mari probleme financiare – asta deoarece actionarul principal al clubului, o firma din China, este gata sa retraga orice sprijin. Decizia nu are nicio legatura cu performantele gruparii cehe care a fost laudata…

- Presedintele Klaus Iohannis a explicat, miercuri, la Palatul Cotroceni,de ce este nevoie sa se organizeze cat mai repede alegeri anticipate. Seful statului a fost intrebat daca are vreo preferinta in privinta variantelor de declansare a alegerilor anticipate. "Pot sa va spun ca am o varianta preferata,…

- Președintele Klaus Iohannis se implica total in lupta politica și afirma, cu subiect și predicat, ca dorește alegeri anticipate. Iohannis a facut, astazi, o serie de precizari privind discuțiile pe care le-a purtat cu premierul Ludovic Orban legat de demisia acestuia și posibila organizare de alegeri…