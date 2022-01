„Îmi caut sora geamănă și mama!” Cum decide o mama, care naște gemene, ca pe una dintre fiice o pastreaza și pe cealalta o abandoneaza in maternitate? Cum pleaca liniștita din spital numai cu un suflet dintre cele doua, langa ea? Cum alege sa pastreze numai una dintre fiicele gemene? Pe ce criterii, pe ce considerente? Cum traiește o viața știind, nu doar ca și-a parasit un copil, dar și ca a desparțit doua surori care au crescut impreuna in pantecele ei? Numai in pantece, caci, in viața nu le-a lasat sa creasca impreuna. Și cum s-o simți sora abandonata? Ce intrebari și-o pune și cum o trai știind ca ea nu a fost aleasa mamei.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- V-ați intrebat vreodata cum v-ați simți, daca n-ați ști sigur cum va numiți, cine va sunt parinții, la ce data v-ați nascut? V-ați intrebat cum e sa traiești cu incertitudini, cu intrebari, cu angoase? V-ați intrebat cum e sa bajbai prin viața, fara sa știi, exact, cine ești, al cui, cand și cum te-ai…

- Vreau sa-mi gasesc parintii! Va rog, ajutati-ma! Nu, nu e vreo replica din vreun film. Nu e nici vreun pasaj citit in vreo carte de actiune. E un strigat disperat al unor copii care, in anii 90, din diferite motive, au fost indepartati din familiile de origine. Altfel spus, dati spre adoptie. De cele…

- Daca peste tot in țara, și nu doar, viața curge sub semnul virusului, in comuna Ciugud din județul Alba – localitatea aia care arata mai bine ca toate suratele ei și-n care, veșnicul refren cu nu sunt bani, nu se poate, n-are cum, nu exista – ea, viața, are, de departe, alte coordonate. De exemplu,…

- Jumatate dintre profesori și parinți sunt de acord cu interzicerea folosirii maștilor textile la școala, doar daca se vor asigura maști medicale gratuite, arata un sondaj realizat de World Vision Romania. Intrebați daca sunt de acord cu noile masuri privind masca textila, parinții și profesorii din…

- ”Contesa digitala” a marturisit ca traiește in prezent doua relații amoroase, in paralel, povestind ca lipsa afecțiunii parinților i-au provocat multe traume: ”Ma simt și acum ciudat cand oamenii vin sa ma imbrațișeze”.Ana Morodan, 36 de ani, influencer, blogger și antreprenor, și-a creat o faima in…

- Cele mai marcante vise sunt cele in care iti moare o persoana apropiata. Atunci cand ai o astfel de experienta in somn, trebuie sa te intrebi de fiecare data: "Ce reprezinta persoana respectiva pentru mine?". Raspunsul la aceasta intrebare este cheia interpretarii unui astfel de vis morbid.De exemplu,…

- Actrita Maia Morgenstern a postat miercuri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj de Ziua Nationala. „Buna dimineata, Romania!La multi ani, Romania! Te iubesc? Daca te iubesc, intrebi?Stiu si eu?!? Respect in fiecare zi legile tale. In fiecare noapte visez in limba romana. Ca m-a pus tata sa invat la perfectie,…

- Statistica a fost data publicitații de Fundația Hope and Homes for Children care astazi, de Ziua Mondiala a Copilului Orfan, a lansat un mesaj-manifest prin care incurajeaza oamenii sa participe activ, prin sprijin și finanțare, pentru copiii orfani din Romania. Datele fundației arata ca, la sfarșitul…