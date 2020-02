Stiri pe aceeasi tema

- Clima din Filipine a fost un adevarat calvar atat pentru concurenți, cat și pentru echipa din Asia Express, show ce revine la Antena 1 sambata, 15 februarie, de la ora 20.00. Temperaturile de peste 35 de grade și umiditatea de 90% au fost greu de suportat și au creat probleme reale.

- A mai ramas puțin pana cand cel mai așteptat reality-show al momentului - Asia Express - Drumul Comorilor, va reveni la Antena 1, unde nu mai puțin de noua perechi vor lupta pentru marele premiu in valoare de 30.000 de euro.

- Timp de aproape doua luni, 9 perechi de vedete s-au aventurat pe drumurile din Filipine și Taiwan in cautarea mareleui premiu de 30.000 de Euro și, mai ales, in incercarea de a demonstra ca pot fi invingatoare in cel mai dur reality show din Romania. Regulile au fost deja bine cunoscute: 1 singur Euro…

- Pentru al treilea an consecutiv Gina Pistol si-a serbat ziua de nastere departe de casa, dar alaturi de familia Asia Express. Anul acesta, la implinirea celor 39 de ani, Gina si-a serbat ziua la Taipei, oras ce face parte din traseul celui de-al treilea sezon al celui mai dur reality show din Romania.

- A fost eliminat deja primul cuplu de la Asia Express, la doar cateva saptamani de la startul filmarilor din Taiwan și Filipine pentru reality show-ul care urmeaza sa fie difuzat de postul de televziune Antena 1. Nico și fiica ei, Alexandra Matei, au fost zarite recent la un concert in Capitala, semn…

- Nico a plecat impreuna cu fiica ei, Alexandra, pe Drumul Comorilor in cel de-al treilea sezon Asia Express. Chiar daca avea o idee despre ce urmeaza sa se intample, cursa a luat-o prin surprindere.

- Maria Buza și Lia Bugnar formeaza una dintre perechile care au plecat pe Drumul Comorilor in noul sezon Asia Express, sezon difuzat in primavara anului viitor de Antena 1. Inca inainte de a pleca, cele doua au afirmat ca la varsta lor, cand primești o astfel de propunere nu ai voie sa o refuzi.