Stiri pe aceeasi tema

- Laurette se afla in plin divorț cu soțul ei, iar procesul, care a debutat furtunos, va avea, cel mai probabil, un deznodamant… domol. Soțul a atacat-o cu acuzații grave in fața judecatorilor, dar acum și-a reconsiderat poziția. Asta pentru ca, la ultimul termen, Ciprian Nistor a cerut un ragaz, pentru…

- Vacanța de fițe din ”Raiul milionarilor” pare ca nu i-a priit pe deplin Alinei Eremia. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a intalnit-o pe artista, in aeroport, intr-o ipostaza mai puțin obișnuita. Nici macar iubitul ei, Edi, nu a putut sa o faca sa zambeasca la intoarcerea din Dubai. (CITEȘTE ȘI: ALINA…

- Laurette a vorbit pentru emisiunea „Rai Da’ Buni” despre excursia din Dubai, dar si despre Ciprian Nistor. Cuvintele „modelului de ciocolata” au dat-o de gol. Laurette a marturisit pentru emisiunea „Rai Da’ Buni” ca vacanta din Dubai a fost oferita de Ciprian Nistor, insa, desi l-a numit „sotul meu…

- Laurette nu trece printr-o perioada tocmai buna, este in plin divorț cu soțul ei, care se afla in inchisoare. Vedeta a marturisit ca toata situația este una tensionata și nu poate da un raspuns concret despre divorț, insa este cert faptul ca nu poate sta in casa, liniștita pe a-și aștepta soțul. „Eu…

- Laurette a declarat ca nu este implicata in nicio relație, negand, astfel, legatura cu cetațeanul grec cu care s-a afișat la un eveniment. Mulatra a dezvaluit ca, sambata, a plans in mașina deoarece nu și-a putut indeplini visul, acela de a deveni actrița. „Cel mai mare regret este ca pe la 20 si putin…

- Laurette se afla in plin proces de divorț cu Ciprian Nistor și, recent, s-a fotografiat alaturi de un barbat, la o petrecere. Mulatra a ținut sa precizeze ca, pentru moment, nu are o relație cu absolut nimeni și, surprinzator, a precizat ca sunt șanse ca separarea de actualul soț sa nu se mai produca.…

- Intrebat de ce a fugit din tara in 2012, acesta a spus ca nu a fugit, ci a mers in vacanta cu fiul sau si spune ca, in perioada in care el a plecat din tara, nu exista niciun dosar. „Nu am fugit deloc. Este inca unul din basmele inoculate de DNA si preluate de distinsii colegi din mass-media. In 2012…

- Laurette a explicat care este starea de sanatate a mamei sale, care a avut nevoie sa fie operata de urgența. Laurette, care este mama unei fetițe , a tarit momente extrem de neplacute din cauza mamei sale, care a avut mari probleme la coloana. La postul de televiziune Antena Stars, laurette a explicat…