- FCSB e aproape de al doilea transfer al iernii: mijlocașul ghanez Baba Alhassan (23 de ani) e la un pas sa semneze formația roș-albastra. GSP.ro a scris de vineri despre interesul lui Gigi Becali pentru Alhassan. Gigi Becali continua campania de transferuri din Superliga. Dupa ce l-a transferat pe…

- Deputatul USR Brian Cristian pretinde ca Ioan Ovidiu Sabau ar caștiga la U Cluj 35.000 de euro lunar. Președintele clubului, Radu Constantea, susține insa ca suma e exagerata. Din informațiile GSP.RO, el ia 27.000 lunar, restul pana la 35.000 merg la staff-ul sau. Ioan Ovidiu Sabau face o treaba excelenta…

- FCSB de azi seamana enorm cu CFR Cluj din „era Dan Petrescu”, roș-albaștrii sunt dependenți de fazele fixe și caștiga majoritatea meciurilor la un singur gol diferența. FCSB domina Superliga, e lider la capatul primelor 17 etape și spera la titlu dupa o seceta de 8 ani. Interesant e ca roș-albaștrii…

- Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, spune ca a luat decizia ca ucraineanul Yehven Konoplyanka (34 de ani) sa nu mai fie forțat pana cand se va reface complet dupa problemele medicale cu care s-a confruntat. Transferul lui Yehven Konoplyanka, realizat de CFR Cluj in iulie, a fost una dintre cele mai sonore…

- Farul și Hermannstadt au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 16 din Superliga. Gica Hagi a acuzat arbitrajul și atitudinea avuta de „centralul” Horațiu Feșnic. Imediat dupa fluierul final, Gica Hagi a vazut cartonașul roșu din partea lui Horațiu Feșnic. „Regele” susține ca decizia a fost exagerata…

- Echipa Farul Constanta a incheiat la egalitate sambata seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea FC Hermannstadt, in etapa a 16-a din Superliga.Primul gol al meciului a fost marcat de Artean, in minutul 27, cu o lovitura de cap, din centrarea lui Budescu. Hermannstadt a reusit sa egaleze in…

- CFR Cluj a ratat luni seara, in ultimul meci al turului sezonului regulat din Superliga, șansa de a se instala in fruntea clasamentului, dupa ce a pierdut cu 1-0 in deplasare la FC Hermannstadt.

- Rapid a invins-o pe FCSB, scor 2-1. Vicecampioana a mai primit o lovitura. Nu ii va putea folosi pe Alexandru Pantea (20 de ani) și Octavian Popescu (20 de ani), principalele soluții pentru regula U21, ambii suspendați. FCSB risca sa piarda primul loc in Superliga. Are un singur punct avans fața de…