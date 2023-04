Stiri pe aceeasi tema

- ”Agricover Holding SA (impreuna cu filialele sale, Agricover Distribution SA, Agricover Credit IFN SA si Agricover Technology SRL, grupul), un jucator proeminent in piata de agribusiness din Romania, isi anunta intentia de a desfasura o Oferta Publica Initiala. Oferta va include un numar maxim de 145.436.236…

- Ultimul sondaj politic, realizat de CURS in perioada 10-20 martie 2023, arata o ușoara scadere pentru PSD și PNL, adica partidele din coaliția de guvernare. AUR, USR și PMP au crescut ușor, fața de precedenta cercetare sociologica. O creștere spectaculoasa a inregistrat partidul Dianei Șoșoaca, SOS…

- Ministerul Transporturilor a lansat vineri seara in dezbatere publica un proiect de Ordin privind instituirea unor masuri preventive de urgentapentru imbunatațirea sigurantei feroviare. Proiectul propune verificarea cunostintelor personalului feroviar cu responsabilitati in acest domeniu, in contextul…

- FOTO: Pompierii botoșaneni alaturi de copiii cu sindrom Down „Ștafeta prieteniei” a fost predata, astazi, la Botoșani, de pompierii și copiii cu sindrom Down din mai multe județe ale Moldovei, intr-o competiție sportiva unica in Romania. Fiecare echipa care a participat la concursul „Dezvoltare prin…

- Dupa ce a aparut informația ca administrația locala din Campia Turzii iși dorește sa il recompenseze pe sportivul Iosif Bandula, proaspat caștigator al Cupei Romaniei la box Tineret, ediția 2023, rezultat in urma caruia va reprezenta Romania la Campionatele Europene de Box Tineret din Armenia, iata…

- Trei cutremure au avut loc sambata, 11 martie, in mai puțin de o ora in județul Gorj din Romania, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, transmite Digi24.Primul seism s-a produs la ora 15.25.

- Bugetul inițial al comunei Tritenii de Jos pentru acest an prevede la secțiunea de dezvoltare peste 7,6 milioane de lei. Banii merg spre investițiile aflate in derulare. In ceea ce privește secțiunea de funcționare, sunt prevazuți 7,8 milioane de lei. Revenind la investiții, potrivit documentului citat,…

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o masura adoptata de Romania in valoare de 1,6 miliarde de euro pentru infiintarea Bancii Romane de Investitii si Dezvoltare, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, dat publicitatii marti. Fii la curent…