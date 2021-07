Îmbulzeală la inaugurarea aquapark-ului din Galați (VIDEO) Sute de persoane au venit, sambata, cu aproape o ora inainte de deschiderea aquapark-ului din Galați. Vizitatorii s-au inghesuit pentru a avea acces pe plaja Dunarea din Galati, inaugurata sambata. Oamenii au venit cu aproape o ora inainte de deschidere si s-au asezat la coada pentru a avea acces pe plaja cu tobogane si piscine. Plaja Dunarea, o investitie de circa 6 milioane de euro realizata de Primaria municipiului Galati, s-a deschis pentru public. Vezi și La Galați, orașul inconjurat de ape, va fi deschis un aquapark dupa 7 ani in care galațenii au facut plaja doar pe litoral Printre altele,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane s-au inghesuit, sambata dimineata, sa intre pe Plaja Dunarea din Galati, inaugurata in aceasta zi, dupa o investitie de circa 6 milioane de euro realizata de Primaria orasului. Oamenii au venit cu aproape o ora inainte de deschidere si s-au asezat la coada pentru a avea acces…

- 12 persoane au murit dupa ce precipitații record au inundat rețeaua de metrou din Zhengzhou, China, iar sute de pasageri au fost blocați in tuneluri și garnituri. Imaginile distribuite pe rețelele sociale ii arata pe navetiștii din metrou care abia reușesc sa-și țina capul deasupra apei. Zhengzhou,…

- Oamenii i-au spus ca prețurile au crescut, iar ei dau mai mulți bani pe mancare și transport. Premierul nu s-a lasat intimidat și le-a raspuns oamenilor ca, de fapt, puterea de cumparare a crescut. Doljenii sunt nemulțumiți si ca Florin Citu nu majoreaza alocatiile si pensiile. Localnic: Ma duc acasa…

- Valoarea totala a achizitiei fara TVA : 204139,2 lei. Societatea careia i a fost atribuit contractul este Ian Intertop din Galati.Primaria comunei Baia, judetul Tulcea a atribuit recent un contract de achizitie hrana pentru persoane varstnice pachete produse de baza. Potrivit Licitatiapublica.ro, in…

- Peste 100 de persoane au ajuns in ultimele luni la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti dupa ce au fost muscate de capuse, au anuntat, joi, reprezentantii unitatii medicale. “De la inceputul primaverii si pana in prezent, peste 100 de persoane s-au prezentat in Unitatea de Primiri Urgente (…),…

- Primaria municipiului Chișinau lanseaza primele 2 puncte de vaccinare mobile:un troleibuz și un autobuz, dotate și asigurate cu personal calificat, pentru a asigura vaccinarea tuturor doritorilor din oraș și din suburbii, in apropierea locului de trai sau de serviciu.

- Primaria municipiului Chișinau lanseaza primele 2 puncte de vaccinare mobile:un troleibuz și un autobuz, dotate și asigurate cu personal calificat, pentru a asigura vaccinarea tuturor doritorilor din oraș și din suburbii, in apropierea locului de trai sau de serviciu.

- Un copil de 13 ani s-a electrocutat, marti, si a suferit arsuri pe 60% din suprafata corporala, in timp ce se afla la pescuit cu mai multe persoane. Adultii cu care se afla l-au urcat in masina si au intalnit ambulanta pe drum. Un copil de 13 ani s-a electrocutat, marti, in localitatea Tatarani, judetul…