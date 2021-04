Îmbrățișarea copacilor are un efect pozitiv asupra sănătății Copacii nu numai ca sint capabili sa imbunatațeasca bunastarea, capacitatea de concentrare și viteza de reacție a omului, ei trateaza și depresia, stresul, durerile de cap și unele forme de boli mintale. Abilitațile emoționale, cognitive și creative ale copiilor ies in evidența cel mai bine in natura. Adica, accesul omului la natura are o mare importanța pentru capitalul sau mental și bunastare Citeste articolul mai departe pe noi.md…

