- Ieri nu a fost o dimineața prea buna pentru Perneș și Sabina, care au avut un schimb de replici. Perneș ii cauta nod in papura Sabrinei, iar tanara este nemulțumita de atitudinea logodnicului ei.

- O femeie a fost sunata de un barbat care a zis ca este doctor la Aiud și ca fiul ei a avut un accident. Ce s-a intamplat dupa apel Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud au renunțat sa mai cerceteze un caz, in care o femeie din Aiud a fost inșelata prin metoda ”Accidentul”. Motivul pentru…

- Cat de mult s-a schimbat relația dintre Sabrina și Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, dupa vizita la psiholog. Invinge dragostea și in cazul celor doi concurenți? Ce au martursit cu privire la povestea lor de iubire.

- In ediția din seara aceasta de la Mireasa - Capriciile Iubirii, dragostea a plutit in aer la propriu! Dupa ce Yana și Andrei și-au oficializat relația, Larisa și Razvan pare sa fie urmatorul cuplu care face marele pas. Cei doi petrec din ce in ce mai mult timp impreuna. Iata ce au zis despre o posibila…

- In gala de sambata a emisiunii Mireasa, difuzata pe 30 aprilie 2022, a ieșit la iveala faptul ca Alina s-a suparat din cauza unor lucruri petrecute intre Sabrina și Valentin. Camerele de filmat au surprins totul și astfel s-au nascut noi discuții.

- Concurenții sezonului 5 Mireasa au avut parte de o surpriza in ziua de Paște, mai puțin Sabrina. Tanara a avut o reacție neașteptata la Mireasa - Capriciile Iubirii dupa ce mama sa a „certat” prin intervenția telefonica. Iata ce a dezvaluit iubita lui Perneș.

- Vineri seara, inaintea de intervenția live pe Facebook, pe Sabrina parea ca o macina ceva, insa un pic mai tarziu zambetul i-a revenit pe chip. Tanara a plans mult in camera și a stat nemișcata pe pat.

- Sabrina i-a marturisit Larisei ca are sentimente pentru Perneș. Cu toate ca și-a dorit sa o aiba alaturi, acesta spune ca nu știe daca este pregatit pentru concurenta de la Mireasa sezon 5.