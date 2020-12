Stiri pe aceeasi tema

- In Piata Marii Adunari Nationale, astazi, 14 decembrie, au rasunat din nou claxoanele tractoarelor, aduse de agricultorii afectati de seceta. Ei spun ca, desi protesteaza din vara, iar de saptamana trecuta au adus si tehnica in fata Guvernului, asa si nu au primit un raspuns de la autoritati. Agricultorii…

- CHIȘINAU, 1 dec- Sputnik. Agricultori din toate zonele țarii au venit astazi in Piața Marii Adunari Naționale sa-și exprime nemulțumirea fața de intenția Guvernului de a majora taxa TVA in agricultura de la 8% la 12%. ”Iata ce vrea sa faca mai exact Guvernul: orice importator achita o taxa…

- CHIȘINAU, 27 nov - Sputnik. Protestul din fața Ministerului Finanțelor a fost organizat de Congresul Autoritaților Locale din Moldova. Primarii s-au aratat nemulțumiți de prevederea din proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale care stabilește un plafon mai redus al taxelor pe care APL-urile…

- Scandal, duminica seara, la protestul organizat in Piața Victoriei fața de noile restricții impuse de Guvern. Pentru ca in fața Guvernului erau mai mult de 100 de persoane, jandarmii au descins in piața și...

- Federatia SANITAS organizeaza marti, incepand cu ora 11:00, o actiune de pichetare a sediului Guvernului la care sunt asteptati peste 100 de sindicalisti, potrivit informatiilor publicate de reprezentantii organizatiei.Citește și: Ludovic Orban recunoaște SABOTAJUL impotriva Gabrielei Firea:…

- Federatia Sanitas anunta, marti, ca greva japoneza va contimia, pana cand autoritatile ”vor pricepe ca asa nu se mai poate”. ”Daca sistemul de sanatate cade, credeti ca vreun politician va schimba biroul cu combinezonul?”, au transmis sindicalistii."Continuam protestul pana cand autoritațile…

- CHIȘINAU, 19 oct – Sputnik. Purtatorul de cuvant al Ministrului Agriculturii, Ecaterina Grigorean, a declarat pentru Sputnik Moldova ca acum 10 zile un grup de fermieri care au organizat protestul de astazi au discutat cu ministrul Agriculturii despre revendicarile pe care ei le inainteaza. …