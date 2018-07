Stiri pe aceeasi tema

- Gala Absolventilor, departamentului Moda – Design Vestimentar, va avea loc joi, de la ora 19.00, in Gradina Atelierelor Universitatii Nationale de Arte din Bucuresti, Facultatea de Arte Decorative si Design (Calea Grivitei, nr. 28).

- Portalul european arata ca atat la Bruxelles, cat și la București e tot mai pregnanta teama ca Dragnea duce Romania pe drumul Poloniei și al Ungariei lui Viktor Orban. Schimbarile legislative facute de PSD ar putea așeza Romania pe un curs de coliziune cu Comisia Europeana, a declarat pentru Politico…

- PSD Dambovita poate aduce la mitingul din Bucuresti peste 20.000 de oameni, dar nu exista atatea mijloace de transport, astfel ca este discutata si varianta organizarii unor mitinguri in resedintele de judet, a declarat, marti, la RFI, vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu. Tot sambata, 9 iunie, in Piata…

- Azi-noapte a avut loc un accident șocant in Capitala. Incidentul a avut loc din cauza unui șofer beat. (Console si accesorii gaming) Azi-noapte, un șofer circula pe DN1 și se indrepta dinspre aeroport catre București. Barbatul conducea un autotursim Audi și avea viteza. Acesta a intrat intr-o alta mașina.…

- Semifinalele Ligii Naționale de handbal masculin 2018. Steaua – CSM București este capul de afiș al semifinalelor Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Primul meci are loc miercuri seara (ora 20.00, Telekom Sport), in Sala Concordia din Chiajna (se joaca in sistemul cel mai bun din 3 partide). A doua…

- Dintr-un dialog pe Facebook, liderul PSD s-a ales cu un eveniment de promovare. Micii pe care i-a adus la sediul partidului au devenit vedete ale stirilor de televiziune. Bogdan Lungu, taximetristul din Galati care a venit la Bucuresti pentru a onora pariul pierdut cu Liviu Dragnea, a reusit sa-l puna…

- ♦ Clujenii si bucurestenii au la dispozitie 110 masini, inclusiv modele Mini Cooper si BMW i3, pentru a se deplasa in oras. In total, serviciul are peste 10.000 de utilizatori activi. GetPony, start-up-ul din Cluj-Napoca care le pune la dispozitie utilizatorilor de smartphone-uri…

- Trei tineri care mergeau spre facultatea de Agronomie din București au vazut moartea cu ochii dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu remorca unui tractor care transporta ingrașaminte complexe. In urma impactului violent, doi tineri au ajuns la spital. Autoturismul Seat Leon s-a…