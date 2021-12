Un iesean nervos a spart cu pumnii ecranul aparatului tip slot machine la care-si incerca norocul. Nu era pentru prima oara cand isi descarca nervii in acest mod, dar de aceasta data a ajuns in fata instantei. In iulie 2018, imbracat intr-un trening de culoare alba inscriptionat cu mesajul „Just Do It", Marian Hasan a intrat intr-o sala de jocuri. Tanarul era cunoscut ca un impatimit al jocurilor de noroc, fiind un client fidel al salii respective. La un moment dat, enervat de ghinion, Hasan a lovit cu ambii pumni, de doua ori, ecranul aparatului, care a cedat. Apoi, a parasit grabit sala. Conform…