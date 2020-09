Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din judetul Dambovita care a mers la mare cu un autocar alaturi de alte 26 de persoane a fost diagnosticat cu COVID-19, dupa ce a revenit in Dambovita si a mers la spital. Cei 26 de turisti cu care barbatul a intrat in contact direct, ei...

- MAE precizeaza ca autoritatile belgiene au revizuit conditiile pentru cetatenii care intra in Regatul Belgiei in scop turistic (calatorie neesentiala). ''Astfel, incepand cu data de 1 august, toate persoanele care intra in Regatul Belgiei in scop turistic vor fi obligate sa completeze…

- Primarul Timișoarei opteaza pentru o campanie electorala facuta in contact direct cu cetațenii, insa precizeaza ca deocamdata nu s-a luat o decizie cu privire la ce evenimente se vor putea organiza in aceasta etapa, in contextul epidemiei de coronavirus. „Inca nu este stabilit ce se va putea face și…

- Traficul la frontiera prin PTF Giurgiu-Ruse este intrerupt temporar miercuri, in jurul pranzului, pentru toate mijloacele de transport ca urmare a unor activitati de protest pe care companiile de transport din Bulgaria le desfasoara in Ruse, in apropierea punctului de trecere a frontierei. …

- Atacantul sarb al echipei Real Madrid, Luka Jovic, este izolat la domiciliu dupa ce a primit in casa un prieten care a fost testat pozitiv la Covid-19, scrie EFE. Conform sursei, un prim test care i s-a facut lui Jovic a dat rezultat negativ, insa el va fi indeaproape monitorizat de medici. Atacantul…

- Bogdan Nica a precizat, intr-o conferinta de presa, ca a fost depistat un nou focar in judet, fiind vorba despre 35 de persoane infectate de la un centru de dializa privat din Ploiesti. O alta unitate privata cu profil similar are trei cazuri confirmate in acest moment, toti cei 38 de pacienti dializati…

- Astazi, Jojo și-a anunțat fanii ca și-a facut testul COVID-19, care a ieșit negativ, din fericire. "Zilele acestea am trait emotii mari. Am avut insa un noroc imens, atat pentru copii cat si pentru noi, ca testul meu Covid a iesit negativ. Cu rabdare si credinta insa, o sa depasim impreuna…

- Novak Djokovic a organizat saptamâna trecuta prima ediție a Adria Tour, un turneu demonstrativ la care au participat în fiecare zi peste 4000 de spectatori. De-a lungul acelor zile, liderul ierarhiei ATP a intrat în contact cu Nikola Jankovic, sportiv care a fost depistat pozitiv pentru…