Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Medicilor ia atitudine și propune masuri fața de medicii care spun neadevaruri in spațiul public in ce privește virusul covid. Președintele Colegiului Medicilor din Romania, prof. dr. Daniel Coriu, a anunțat ce se va intampla cu doctorii care promoveaza informații eronate la TV. Președintele…

- Co-presedintele AUR, George Simion, considera ca nu exista controlul parlamentar asupra serviciilor de informatii, asa cum ar trebui sa fie, mentionand ca toti oamenii din spatiul public pe care i-a intalnit pe holurile Parlamentului sunt speriati de servicii. Simion a mentionat ca el nu se teme…

- Liderul AUR George Simion spune ca nu exista control parlamentar asupra serviciilor de informatii, asa cum ar trebui sa fie, susținând ca toti oamenii din spatiul public pe care i-a întâlnit pe holurile Parlamentului ar fi speriati de servicii: "Sunt speriati, sunt panicati, au…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan precizeaza ca liberalii nu renunta la Florin Cîtu, calificând drept false informatiile care au aparut în spatiul public potrivit carora PNL se gândeste la o alta varianta de prim-ministru. ”Nu renuntam la Florin Cîtu!…

- Informatii utile pentru depozitarea si aruncarea sacilor de gunoi. Polaris M Holding face precizari cu privire la abandonarea si depozitarea deseurilor pe spatiul public."Imagini suprinse de colegii nostri de la salubrizare, in data de 24 august in timp ce lucrau in tura de noapte, imagini pe care colegii…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat vineri ca a luat act de scrisoarea deschisa a unei parti importante a comunitatii academice si a societatii civile care, solidar, isi exprima nemultumirea cu privire la proiectul normativ ce propune schimbari de substanta in metodologia de analiza a sesizarilor…

- Deși primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, se bate cu pumnii in piept ca se lupta cu o așa-zisa „Mafie” și cu știrile false, acum ies la iveala o serie de informații care rastoarna situația.Concret, o serie de afirmații facute de Clotilde Armand se dovedesc a fi false. Citește AICI cum sunt RASTURNATE…

- Premierul Florin Cițu a declarat marți, la Digi24, ca nu este de acord cu faptul ca unele propuneri legate de vaccinare, discutate in coalitie, au fost anuntate public de membrii USR din Guvern. „Noi aruncam tot felul de propuneri in spatiul pubic si pe urma vedem oameni care protesteaza pe…