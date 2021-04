Stiri pe aceeasi tema

- "Ne aflam in prezent intr-un punct critic al pandemiei" covid-19, avertizeaza, intr-o conferinta de presa, insarcinata tehnica OMS cu lupta impotriva covid-19 Maria Van Kerkhove. "Traiectoria acestei pandemii este in plina expansiune. Ea creste in mod exponential", avertizeaza ea. "Aceasta nu este situatia…

- Imbolnavirile de COVID-19 cresc in mod „exponential”, iar pandemia a atins un „punct critic”, avertizeaza luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, care considera ca pandemia poate fi controlata in „cateva luni” daca se iau masuri adecvate, relateaza AFP.

- Imbolnavirile de COVID-19 cresc in mod „exponential”, iar pandemia a atins un „punct critic”, avertizeaza luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care considera ca pandemia poate fi controlata in „cateva luni” daca se iau masuri adecvate, relateaza AFP, citata de adevarul.ro. „Ne aflam in prezent…

- Pandemia a atins un „punct critic”, iar imbolnaviri de COVID-19 cresc in mod „exponential”, avertizeaza luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care considera ca pandemia poate fi controlata in „cateva luni” daca se iau masuri adecvate, relateaza AFP.

- Pandemia a atins un ”punct critic”, iar imbolnaviri de covid-19 cresc in mod ”exponential”, avertizeaza luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, care considera ca pandemia poate fi controlata in ”cateva luni” daca se iau masuri adecvate, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Ne aflam in prezent…

- Aeroporturile si ale puncte de trecere a frontierei nu trebuie sa ceara calatorilor sa fie vaccinati impotriva COVID-19 drept conditie pentru a putea intra pe teritoriul altor tari, a subliniat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii citata de EFE.

- Seful echipei internationale de experti condusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) care investigheaza originile Covid-19 a anuntat marti ca ancheta sa a scos la iveala noi informatii, dar nu a schimbat radical imaginea pandemiei, informeaza agerpres . Peter Ben Embarek, specialist virusolog din…

- Pandemia de COVID-19 a afectat grav tratamentele pentru cancer in o treime din statele europene, atrage atenția Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), citata de AFP. ''Impactul pandemiei asupra cancerului...