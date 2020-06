Stiri pe aceeasi tema

- Elevii scolii "Titu Maiorescu" nu au mers marti la scoala la cursurile pentru pregatirea examenului de Evaluare Nationala. Scoala este inchisa dupa ce un angajat care face parte din randul personalului nedidactic a fost testat pozitiv cu COVID-19. Barbatul a intrat in contact si cu alti angajati.…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf Parascheva" din Iasi, dr. Carmen Dorobat, a declarat ca pe parcursul celor 60 de zile de la declararea starii de urgenta au fost spitalizate peste 530 de persoane infectate cu Covid-19."Am spitalizat 537 pacienti, dintre care 313 sunt vindecati.…

- . „Rezultatele de laborator au evidentiat faptul ca fata de rezultatele de ieri (29 aprilie, n.r.), inca 7 persoane au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus, doi copii si 5 angajati, ceea ce inseamna ca, in total, au fost depistate pozitiv 12 persoane, 6 beneficiari ai serviciului social si 6 angajati…

- Patru pacienți infectați cu coronavirus s-au vindecat, la Spitalul Municipal Blaj și au fost externați, urmand sa fie acasa de Paște, a anunțat vineri primarul Gheorghe Rotar. ”Este o mare realizare a personalului medical și a Blajului, pentru ca la Spitalul din Blaj sunt tratați doar pacienții cu forme…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul CoVid-19, dintre care 180 au fost declarate vindecat și externate, iar alte 44 au decedat, transmite Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea, aproape 9.500 de persoane se afla in carantina, la nivel național,…

- Doua cazuri confirmate oficial de pacienti infectati cu COVID-19 in Prahova. O persoana din conducerea societații Upetrom 1 Mai din Ploiești a fost depistata pozitiv la coronavirus, potrivit unor informații neconfirmate, deocamdata, oficial. Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei,…

- Un membru al personalului medical din Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB) care a intrat in contact cu un roman infectat cu COVID-19 in Israel asteapta rezultatul testului, in izolare, de 5 zile, a anuntat deputatul Emanuel Ungureanu, marti, pe pagina sa de Facebook.

- Bilant de coronavirus la Iasi: pana ieri erau peste 700 de persoane izolate la domiciliu dupa ce au venit din tari sau zone cu risc epidemic. Niciuna nu primeste hrana sau alte bunuri prin intermediul autoritatilor. Nu exista persoane in carantina, in schimb, patru ieseni aflati in autoizolare au fost…