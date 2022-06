„Îmblânzirea scorpiei”, într-o nouă interpretare la Teatrul Național Timișoara „Imblanzirea scorpiei” este spectacolul bazat pe piesa lui William Shakespeare care va avea premiera in data de 30 iunie și incheie stagiunea 2021/2022, dar cererea mare de bilete a determinat completarea programului cu inca un spectacol, programat pentru data de 29 iunie, in Sala 2 a teatrului. „Imblanzirea scorpiei”, in traducerea, adaptarea și regia artistica […] Articolul „Imblanzirea scorpiei”, intr-o noua interpretare la Teatrul Național Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a cererii mari de bilete pentru spectacolul IMBLANZIREA SCORPIEI, a carui premiera va avea loc joi, 30 iunie, Teatrul Național completeaza programul de spectacole al lunii iunie cu o reprezentație suplimentara programata miercuri, 29 iunie, de la ora 19, la Sala 2 TNTm. Cele doua reprezentații…

- Se schimba Codul Rutier! O noua inițiativa legislativa va schimba complet regulile de circulație. Modificarea va aduce noutați importante in special pentru motocicliști! Ce se schimba? Articolul 8 din Codul Rutier prevede ca orice autovehicul trebuie sa aiba trusa medicala de prim ajutor, doua triunghiuri…

- Elevi din Ucraina au vizitat Prefectura Județului Vrancea Prefectul județului Vrancea, Nicușor Halici, a primit ieri vizita unui grup de tineri romani din Cernauți. Astfel, reprezentantul Guvernului in Vrancea le-a oferit tinerilor ramași in Ucraina prilejul sa iasa din atmosfera impovaratoare generata…

- ȘOCANT… Medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” se lupta sa salveze viața unui femei din județul Vaslui, consumatoare cronica de alcool, care a baut mai multe lichide toxice, precum alcool 96%, dezinfectant pentru suprafețe și ulei pentru masaj. Deși se simțea rau, femeia in varsta de 47 de…

- Teatrul Național Timișoara aduce in fața publicului o noua premiera, spectacolul „Durerea fantoma” de Vasili Sigarev, in regia lui Ion-Ardeal Ieremia, care va avea loc pe scena din sala mare sambata, 7 mai, de la ora 19:00. Un depou infernal, capcana pentru minte și suflet, este locul in care Olga se…

- DE VIZIONAT… In curand, barladenii vor avea bucuria de a viziona o piesa de teatru scrisa de marele William Shakespeare. „A 12-a noapte” este acum in pregatirea actorilor barladeni, care sub indrumarea tanarului si talentatului regizor Stefan Alexiu, sunt in faza citirii textului si a interpretarii,…

- In perioada 13 – 20 martie, o echipa a Colegiului Economic Buzau, formata din trei profesori și cinci elevi, a participat la Pontevedra, Spania, la prima activitate de predare și invațare din cadrul proiectului ,,SEED – Sustainability and citizenship: the Education Challenge for the future ”. Este…

- UPDATE 5 Autoritațile din regiunea Lviv din vestul Ucrainei au raportat sambata trei explozii puternice in apropierea orașului, potrivit Reuters. Autoritațile au recomandat populației sa se adaposteasca. „Au avut loc trei explozii puternice langa Lviv din direcția Kryvchytsy, acum exista o avertizare…