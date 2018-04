Îmbătrânirea populaţiei: 3 milioane de români vor dispărea din statistici în următorii 30 de ani Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat, la 1 ianuarie 2018 populatia varstnica de 65 ani si peste depasind cu 350 mii persoane populatia tanara de 0-14 ani, 3,614 milioane fata de 3,264 milioane persoane anul trecut. Indicele de imbatranire demografica a crescut de la 107,9 (la 1 ianuarie 2017) la 110,7 persoane varstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2018), scrie Mediafax. Varsta medie a populatiei a fost de 41,3 ani, cu 0,2 ani mai mare decat la 1 ianuarie 2017. Varsta mediana a fost de 41,2 ani, in crestere cu 0,4 ani fata de 1 ianuarie 2017. La 1 ianuarie 2018… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

