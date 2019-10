Îmbătrânirea nu trebuie să vină la pachet cu îngrășatul, conform științei Procesul imbatranirii atrage dupa sine mai multe inconveniente, cum ar fi ingrașatul – insa nu inseamna ca daca inaintezi in varsta, trebuie sa creasca și numarul kilogramelor. Unul din motivele pentru care luam in greutate cand imbatranim este ca pierdem in mod gradual masa musculara – cam 1% in fiecare an, potrivit profesorului de medicina preventiva și de nutriție Donald D. Hensrud. Astfel, sistemul metabolic de baza devine mai puțin eficient, nemaiputand sa arda calorii atunci cand ne odihnim. „Poate parea imperceptibil de la un an la altul, dar compara cantitatea de masa musculara a unei… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teleorman, cel mai imbatranit județ din Romania in Politic / on 29/10/2019 at 15:13 / Recentele date demografice ale INS arata realitatea, și-anume faptul ca cel mai imbatranit județ din Romania este Teleorman, cu o medie de varsta a populației de 44,2 ani, in vreme ce la polul opus, cu cea mai tanara…

- Viteza limitata la 25 km/h, circulatia pe trotuar interzisa, varsta de minim 12 ani - trotinetele electrice si alte "dispozitive pentru deplasarea personala" vor trebui sa respecte in Franta noile norme care reglementeaza o practica care a crescut exploziv in ultimii ani, transmite AFP. Aceste…

- Un barbat in varsta de 34 de ani impreuna cu un minor au furat din casele a zeci de persoane printr-o tactica des intalnita la hoți. Acesta se deplasa impreuna cu copilul in locuintele unor persoane de varsta a treia incercand sa le vanda nuci. Profitand de neatenția acestora, fura banii pe care ii…

- Consumatorul roman, centrat foarte mult pe pret, incepe sa-si schimbe comportamentul de consum si devine tot mai interesat sa experimenteze. Ce trebuie sa faca producatorii si retailerii pentru a se asigura ca isi pastreaza fidelitatea clientilor? Ne-a raspuns Alexandra Ristariu, director general Mondelez…

- Spre exemplu, intr-o singura zi, din 12 internari cate s-au facut, sapte erau varstnici, iar trei dintre ei cu varste chiar de peste 85 de ani. Este vorba despre mai multe afectiuni agravate, cum ar fi decompensari ale bolilor cardiovasculare, insuficienta cardiaca, insuficienta renala acuta sau infectii…

- Numarul pensionarilor era, la finele lunii iulie, de 4,964 milioane de persoane, din care 4,668 milioane pensionari de asigurari sociale de stat si 295.900 agricultori, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS). Din totalul pensionarilor, 3,846 milioane de persoane…