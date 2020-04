Stiri pe aceeasi tema

- Caz bizar la Suceava. Lucian Harșovschi, viceprimarul municipiului, a postat pe Facebook un filmuleț in care se vede un tanar care fura recipientul cu dezinfectant dintr-o scara de bloc. Și totuși, nu acest gest șocheaza, ci faptul ca inainte sa plece cu recipientul amplasat pe perete, tanarul pare…

- O camera de luat vederi dintr-un bloc de locuințe din Suceava a surprins imagini cu un individ care pare ca gusta soluție dezinfectant a dintr-un recipient montat pe perete. Clipul a fost postat pe Facebook de viceprimarul Lucian Harșovschi, care a facut legatura cu declarațiile președintelui american…

- O scena incredibila a fost surprinsa de camera de filmat instalata in scara unui bloc din municipiul Suceava. Un tanar gusta din dezinfectantul montant pentru uzul comun, apoi se face nevazut cu recipientul. Barbatul este acum „dat in urmarire” de viceprimarul orașului.

- Un tanar este filmat in timp ce pare a gusta dezinfectant dintr-un recipient montat intr-o scara de bloc din municipiul Suceava si apoi ia cu totul cutia. Imaginile au fost publicate de viceprimarul municipiului, Lucian Harsovschi, care cere celor care recunosc persoana sa o eticheteze. ”Sa vedem daca…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harsovschi, a facut public un caz cel putin ciudat surprins de o camera montata intr-o scara de bloc din municipiul Suceava. Un tanar intra in scara unui bloc, se duce direct la recipientul in care se afla dezinfectant pentru maini, isi toarna in palma dezinfectantul dupa…

- Curg amenzile la Pitesti pentru nerespectarea ordonantelor miltare, dar sanctiunile uriase nu par sa-i sperie pe toti. O pitesteanca a postat luni pe Facebook o fotografie cu un grup de tineri adunati s[ socializeze la scara unui bloc. Postarea a adunat zeci de reactii de indignare, dar, surprinzator,…

- (foto: Facebook) Numarul deceselor persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la 133 in Romania. Intre persoanele care au murit este și un tanar de 27 de ani, care a fost gasit mort in casa, iar ulterior testat pozitiv. Inca cinci decese au fost raportate la Suceava. 123. Barbat, 66 ani, jud. Bistrița…