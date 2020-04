IMAGINILE ZILEI: Trei jandarmi anti-tero, luați la FUGĂ de o femeie amendată Trei jandarmi au fost filmați intr-una din serile trecute la Vaslui, pe strada Castanilor, in timp ce faceau stanga imprejur și grabeau pasul catre duba instituției, cu o femeie revoltata pe urmele lor care le reproșa nu doar uriașa amenda abuziva aplicata soțului, ci și faptul ca se plimba printre oameni fara maști de protecție și... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

