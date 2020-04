Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul lui FC Barcelona, croatul Ivan Rakitic, a profitat de carantina pentru a aduce zambeteul pe fața unui mic suporter al gruparii ”blau-grana”. Fotbalistul croat a efectuat un apel video cu un puști internat la un spital din oraș, iar cei doi au discutat pe diferite subiecte.

- Gabi Paraschiv, in prezent antrenorul celor de la Flacara Moreni, și-a serbat ieri ziua de naștere. Fostul jucator emblematic al Post-ul Colaj surpriza pentru Gabi Paraschiv cu ocazia zilei de naștere. Vezi cine i-a urat: “LA MULȚI ANI!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PREGATIRI… Nu stim cat sunt de serioase, dar de cateva zile, in mediul online au inceput sa circule mai multe afise electorale prin care nimeni altcineva decat Ionut Mosailov isi anunta candidatura la Primaria Vaslui. Deocamdata, acesta nu are suficienti oameni pentru a forma o echipa cu care sa castige…

- Are doar 6 ani, dar lovește backhand-ul precum în circuitul ATP, având ceva din mișcarile lui Stan Wawrinka. Îl cheama David Lax și este posibil sa mai auzit câte ceva despre el în anii care vor urma. Aflat în ultima parte a carierei, Stan Wawrinka (34 de…

- ​Toronto Raptors continua cursa de urmarire a liderului Conferinței de Est din NBA, Milwaukee Bucks. In Scotiabank Arena, Raptors s-au impus cu 119-118 in fața celor de la Brooklyn Nets (a 14-a victorie consecutiva și a 39-a din sezonul regulat). Au mai caștigat Milwaukee Bucks și Los Angeles Lakers,…

- Un adolescent cu un pistol in mana și cagula pe fața a bagatspaima in oamenii aflați marți in centrul orașului Arad. Tanarulse plimba astfel costumat, cu arma in mana, intre o banca și ocasa de schimb valutar, astfel ca oamenii au crezut ca pune lacale un jaf. Au sunat imediat la 112 și un echipaj l-a…

- Copiii care frecventeaza Clubul Copiilor din Ocna Mureș au avut parte astazi, 4 februarie 2020, de o surpriza de proporții cand la club au constatat ca sunt așteptați pentru un concert de muzica clasica. Ideea aparține profesorului de muzica Levente Szocs care a invitat Cvartetul de corzi Ethos din…

- Horoscop zilnic. Horoscopul zilei de 1 februarie 2020. Este posibil ca Varsatorii sa aiba parte de o intalnire periculoasa, iar Balanțele de o surpriza uriașa. O alta zodie este pe cale sa primeasca vești bune in plan financiar.