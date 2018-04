Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cifuentes, in varsta de 54 de ani, s-a declarat victima unui "linsaj" dupa difuzarea unei inregistrari video in care un agent de securitate ii cere sa-si deschida geanta in supermarket, incident despre care ea sustine ca a fost o "greseala involuntara" si care a fost reparata imediat, potrivit…

- Sefa executivului regiunii spaniole Madrid, vazuta de unii ca o posibila succesoare a premierului conservator Mariano Rajoy, se afla in mijlocului unui scandal care ar putea sa-i curme cariera in plan politic. Cristina Cifuentes este acuzata ca si-a obtinut diploma de masterat in mod fraudulos. Cu toate…

- Violentele, neobisnuite pentru capitala Spaniei, au izbucnit in jurul orei 20:30 GMT in timpul unei manifestatii de protest in urma mortii unui senegalez de 30 de ani. Mambaye Ndiaye era vanzator stradal in piata Puerta del Sol, cea mai faimoasa din Madrid, conform marturiilor mai multor senegalezi.…

- Inca o zi cu dueluri din cea mai tare competitie intercluburi europeana! Se joaca la Madrid si Porto, meciuri extrem de echilibrate, pe care trebuie sa le analizam usor diferit. Vezi cele doua pronosticuri selectate pe biletul de astazi.A