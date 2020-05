Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Badea nu a ratat ocazia de a se distra pe seama lui Ionuț Stroe, dupa ce ministrul Tineretului și Sportului a aparut in chiloți la TV. Realizatorul emisiunii „In gura presei”, de la Antena 3, a ținut sa glumeasca pe seama ministrului Stroe, la doar cateva minute dupa ce filmulețul cu acesta a…

- Ionuț Stroe, Ministrul Sportului, a oferit imaginile zilei într-o intervenție la Pro X. Aflat în direct cu Mihai Mironica, moderatorul emisiunii, Stroe a putut fi vazut în chiloți. Motivul: a încercat sa regleze camera web, iar aceasta i-a jucat unele feste. Ipostaza…

- Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a fost protagonistul unei faze amuzante, in direct la TV. Oficialul a vorbit prin Skype la televiziunea Pro X pentru a discuta despre situația sportului din Romania, dar avut parte de un accident. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ionut Stroe, a participat in șort la o emisiune televizata difuzata, duminica, de postul Pro X, noteaza Sport.ro.Totul a fost dezvaluit in momentul in care ministrul Sportului, facand o mișcare brusca, a atins camera de filmat. Astfel pentru cateva moment s-a vazut…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, s-a pus de unul singur intr-o postura jenanta. Acesta a intervenit LIVE la PRO X, iar in timpul transmisiunii s-a ridicat. Ghinionul sau a fost ca toata țara sa aiba acces video la ținuta sa legera, care era compusa din camașa și chiloți. …

- Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a vorbit din nou despre reluarea Ligii 1. Potrivit acestuia, un anunț oficial privind restartul campionatului din Romania ar urma sa fie facut dupa data de 1 iunie. De asemenea, Stroe a declarat ca meciurile se vor juca fara spectatori inițial, la fel…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, ca Liga 1 ar putea fi reluata pe 13-14 iunie, fara spectatori.Un anunt final in acest sens va fi facut pana la finalul acestei luni, in functie de evolutia pandemiei de coronavirus din tara noastra. Meciurile de fotbal in Romania au fost…

- Ministrul Sportului, Ionuț Stroe, a atacat dur decizia FCSB-ului de a relua antrenamentele la baza de pregatire din Berceni, in contextul in care Romania nu a trecut inca de starea de urgența instituita de Klaus Iohannis.